Правительство Японии лишило гражданства японца, примкнувшего к террористической РПК

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Правительство Японии лишило гражданства японца под кодовым именем "Решид Япония", примкнувшего к сирийскому крылу террористической РПК - PYD.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, правительство предприняло этот шаг после распространения видео того человека с террористами.

По сообщению, ряд европейских государств во главе с Германией, Голландией, Францией и Австрией выступают защитниками террористической РПК и ее сирийских крыльев YPG и PYD. В этих странах террористам позволяется вести антипропаганду Турции, их лидеров встречают в резиденциях глав государств.