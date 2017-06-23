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    Правительство Японии лишило гражданства японца, примкнувшего к террористической РПК

    Правительство предприняло этот шаг после распространения видео того человека с террористами

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Правительство Японии лишило гражданства японца под кодовым именем "Решид Япония", примкнувшего к сирийскому крылу террористической РПК - PYD.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, правительство предприняло этот шаг после распространения видео того человека с террористами.

    По сообщению, ряд европейских государств во главе с Германией, Голландией, Францией и Австрией выступают защитниками террористической РПК и ее сирийских крыльев YPG и PYD. В этих странах террористам позволяется вести антипропаганду Турции, их лидеров встречают в резиденциях глав государств.

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