Президент Узбекистана будет похоронен в Самарканде - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Ислам Каримов будет похоронен 3 сентября в Самарканде.
Как сообщает Report, информацию об этом распространили правительство и парламент страны.
В Узбекистане объявят трехдневный траур в связи со смертью президента.
***18:45
Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в возрасте 78 лет.
Как передает Report, об этом говорится в официальном сообщении правительства.
Ранее, в пятницу 2 сентября Кабмин Узбекистана сообщил, что лидер страны находится в критическом состоянии.
Напомним, что о госпитализации Ислама Каримова стало известно 28 августа. Изначально сообщалось, что президент Узбекистана находится на стационарном лечении.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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