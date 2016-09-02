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    Президент Узбекистана будет похоронен в Самарканде - ОБНОВЛЕНО

    В Узбекистане объявят трехдневный траур в связи со смертью президента

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Ислам Каримов будет похоронен 3 сентября в Самарканде. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили правительство и парламент страны.

    В Узбекистане объявят трехдневный траур в связи со смертью президента. 

    ***18:45

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в возрасте 78 лет.

    Как передает Report, об этом говорится в официальном сообщении правительства.

    Ранее, в пятницу 2 сентября Кабмин Узбекистана сообщил, что лидер страны находится в критическом состоянии.

    Напомним, что о госпитализации Ислама Каримова стало известно 28 августа. Изначально сообщалось, что президент Узбекистана находится на стационарном лечении.

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