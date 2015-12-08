Правительство Турции сегодня обнародует санкции против России

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Ожидается, что сегодня правительство Турции обнародует санкции против России.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, планируемые санкции вступят в силу с 1 января 2016 года.

Отметим, что решение президента России санкции против Турции также начнут применяться с этой даты. Несмотря на это, по указанию Кремля Москва создает большие препятствия для доставки экспортируемой из Турции в Россию продукции, а также турецким бизнесменам, работающим в этой стране.

Отметим, что вчера министр экономики Турции Мустафа Элиташ заявил, что его страна, основываясь на международное право, предпримет необходимые шаги в отношении Турции.

Предусматривается контроль проплывающих через залив российских кораблей, участие Турции в применяемых Западом против Кремля санкциях, принятие мер, направленных против российских бизнесменов. Возможны также шаги по приостановке предоставления российским туристам дешевых турпакетов и прекращению проекта АЭС Аккую".

В проект предусмотренных Турцией в отношении России санкций входят нижеследующие пункты:

- Встретившись с турецкими экспортерами, чей товар (фрукты и овощи) задержан и возвращен на российской таможне, представители правительства оценят его;

- Во избежание убытка местных производителей и экспортеров текстиля, готовой одежды, электрического оборудования, химических товаров, правительство Турции поможет направить их продукцию на другие рынки;

- Будет осуществлен поиск новых альтернативных источников взамен на импортируемый из России газ. При необходимости, контракт обновят;

- Сократится количество маршрутов, используемых Россией в Турции в качестве транзитных дорог. Будет проверяться каждая из проезжающих через территорию Турции российских грузовых машин;

- Будет проверяться и контролироваться весь импортируемый в Турцию товар российского производства.

В план также входит поиск альтернативы Россие в строительстве турецкой Атомной электростанции Аккую, ликвидация предусмотренных для российских туристов дешевых турпакетов и проведение аналогичных кампаний в других странах.