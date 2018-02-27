Правительство Турции прокомментировало освобождение террориста в Чехии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Данное решение направлено на поддержку террористических группировок".

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции, пресс-секретарь правительства Бекир Боздаг, комментируя освобождение решением пражского суда одного из лидеров террористической PYD Салиха Муслима.

"Многие страны знают, что PYD является террористической группировкой. Она замешана во многих произошедших в Турции кровавых преступлениях. Подобные решения бывают политическими. Это - решение в поддержку террористической деятельности против Турции. Мы продолжим свою борьбу. Террор, террористические группировки не имеют цвета, языка, религии и национальной принадлежности", - подчеркнул он.

***15:21

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Пражский городской суд принял решение об освобождении одного из лидеров сирийского крыла PYD террористической группировки РПК Салиха Муслима.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом сообщил посол Турции в Чехии Ахмет Неджати Багялы.

"Это - неожиданное для нас решение. Мы опечалены освобождением Салиха Муслима, который участвовал во многих совершенных в последние годы в Турции террористических актах. Нас не устраивает это решение, которое оскорбило Европейскую конвенцию об экстрадиции преступников. Это - оскорбление права. Очень жаль, что чешский суд принял решение, противоречащее нашим двусторонним отношениям и союзничеству. Данное решение может оказать негативное влияние на двусторонние отношения. Салих Муслим был выпущен на свободу и может отправиться куда угодно", - сказал он.