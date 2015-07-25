​Правительство Турции: Поражение целей ИГИЛ и ПКК дало ощутимые результаты

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Правительство Турции отмечает, что поражение целей ИГИЛ на севере Сирии и ПКК на севере Ирака дало ощутимые результаты.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Anadolu", в результате воздушного нападения на севере Ирака были нанесены удары на используемые ПКК убежища, склады и магазины, которыми также пользовались как убежищем. Объекты находятся в Запе, Метине, Гара, Авашин-Басьян, Синатх Хафтанине, Хакурке и Кандиле.

В заявлении говорится о продолжении силами безопасности Турции в стране и за ее пределами операций, организованных против представляющих угрозу для безопасности граждан страны таких террористических организаций, как ИГИЛ, ПКК и Революционная народно-освободительная партия - фронт (DHKP-C).