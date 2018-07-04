Правительство Турции передало исполнительные полномочия президенту

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Правительство Турции передало свои полномочия президенту страны в рамках перехода от парламентской к президентской форме правления.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, указ был опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Документ вносит изменения в ряд законов и подзаконных актов с 1924 года по 2017-й. Суть изменений состоит в передаче исполнительных полномочий премьер-министра и правительства президенту. Они вступят в силу с момента принесения президентом присяги.

Президентские выборы в Турции состоялись 24 июня. Избирком подвел предварительные итоги: Реджеп Тайип Эрдоган победил с 52,59% голосов, его Партия справедливости и развития получила 41,56%.

Окончательные результаты ЦИК Турции объявит 5 июля.