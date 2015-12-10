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    ​Правительство Турции обнародовало программу деятельности на будущий год

    Премьер-министр Ахмет Давутоглу заявил, что они сдержат данные в канун выборов обещания

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Несмотря на то, что наша страна со всех сторон охвачена пожарами, мы стараемся для могущества Турции".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Ахмет Давутоглу, касаясь плана деятельности правительства на 2016 год.

    Согласно информации, премьер-министр страны перечислил работы, которые будут выполнены в следующем году в течение недели, трех и шести месяцев.

    Давутоглу сказал, что они сдержат все обещания, данные в канун парламентских выборов 1 ноября.

    Сюда входят - продление срока декретного отпуска, повышение выдаваемых матерям пособий, суммы социальной помощи малообеспеченным семьям, стипендий, заработной платы полицейских, военнослужащих и солдат, оказание помощи предпринимателям и людям, задействованным в сфере сельского хозяйства.

    В предусмотренной на год программе деятельности правительства также отразились реформы, предусмотренные в стране в политической, общественной, правовой и пр. сферах.  

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