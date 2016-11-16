Правительство России соберется на срочное заседание

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Состоится срочное заседание правительства Российской Федерации.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", заседание начнется в 13:00 по бакинскому времени.

"Коллеги, я хотела бы с вами посоветоваться. У нас будут некоторые изменения временные в повестке в связи с тем, что назначено срочное заседание правительства на 12 часов (мск - ред. Report)", - сказала cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации.

Она не уточнила с чем связано это срочное заседание.

Отметим, что накануне ночью 15 ноября по обвинению в получении взятки в размере 2 млн долларов за выдачу положительной оценки по сделке по покупке "Роснефтью" акций "Башнефти" задержали теперь уже бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.