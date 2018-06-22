Правительство России одобрило проект конвенции о статусе Каспия

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Правительство России одобрило проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее постановление премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный МИД России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Азербайджанской, Иранской, Казахстанской и Туркменистанской сторонами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Представить президенту России предложение о подписании указанной конвенции", - говорится в документе.

Напомним, как ожидается, очередной прикаспийский саммит состоится во второй половине года в Казахстане.