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    Правительство России одобрило проект конвенции о статусе Каспия

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Правительство России одобрило проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее постановление премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

    "Одобрить представленный МИД России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Азербайджанской, Иранской, Казахстанской и Туркменистанской сторонами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Представить президенту России предложение о подписании указанной конвенции", - говорится в документе.

    Напомним, как ожидается, очередной прикаспийский саммит состоится во второй половине года в Казахстане. 

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