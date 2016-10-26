Правительство Кыргызстана отправлено в отставку

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ "Об отставке правительства КР". Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом заявили в пресс-службе главы государства.

В указе говорится, что правительство считается ушедшим в отставку в связи с официальным объявлением о развале коалиции фракций СДПК, "Кыргызстан", "Онугуу — Прогресс" и "Ата Мекен".

Лица, занимавшие должности премьер-министра, первого вице-премьера, вице-премьеров, членов правительства, а также руководителей административных ведомств, будут продолжать исполнять свои обязанности до назначения новых членов кабмина и руководителей госстурктур. Коалиция была сформирована 2 ноября 2015 года. Она развалилась в связи с выходом СДПК из-за разногласий с партнерами.