Правительство Израиля предоставило убежище иранской журналистке

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ 10 августа в Израиль прилетела 33-летняя иранская журналистка Неда Амин, которая попросила убежища в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, министр внутренних дел страны Арье Дери одобрил ее прошение.

Три года назад Неда сбежала из Ирана, где ей грозит смертная казнь, и находилась в Турции. Однако Турция объявила, что намерена выслать Амин на родину.

Тогда Объединение журналистов Израиля обратилось к главе МВД с прошением о предоставлении убежища для Неды. В прошении отмечалось, что журналистка подвергается преследованиям за свою профессиональную деятельность.

Неда Амин написала несколько материалов для сайта Times of Israel на фарси.