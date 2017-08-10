 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Правительство Израиля предоставило убежище иранской журналистке

    Три года назад Неда Амин сбежала из Ирана, где ей грозит смертная казнь, и находилась в Турции

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ 10 августа в Израиль прилетела 33-летняя иранская журналистка Неда Амин, которая попросила убежища в стране. 

    Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, министр внутренних дел страны Арье Дери одобрил ее прошение.

    Три года назад Неда сбежала из Ирана, где ей грозит смертная казнь, и находилась в Турции. Однако Турция объявила, что намерена выслать Амин на родину.

    Тогда Объединение журналистов Израиля обратилось к главе МВД с прошением о предоставлении убежища для Неды. В прошении отмечалось, что журналистка подвергается преследованиям за свою профессиональную деятельность. 

    Неда Амин написала несколько материалов для сайта Times of Israel на фарси.

      Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

      Эта новость также доступна на других языках:

      Последние

      Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

      Все новости


      Orphus sistemi