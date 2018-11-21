Правительство Грузии запретило использование административных ресурсов на президентских выборах

Тбилиси. 21 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Грузии приняло решение о запрете на использование административных ресурсов во втором туре президентских выборов.

Как сообщает местное бюро Report, информацию об этом распространила администрация грузинского правительства.

Решение было принято для проведения выборов в мирных, независимых и демократических условиях.

В решении говорится, что в Избирательном кодексе Грузии предусмотрен ряд ограничений на деятельность госслужащих во время выборов. В предвыборный период запрещено проведение госслужащими пропаганды в пользу или против какой-либо политической партии или субъекта выборов и использование административных ресурсов. Наряду с этим работающий в госструктуре человек не может привлекать подчиненное ему лицо к участию в мероприятиях, направленных на избрание кандидата, собирать подписи и вести предвыборную агитацию во время служебных командировок, вести предвыборную пропаганду во время работы или при выполнении служебных обязанностей.

Госслужащему также запрещается обещать денежную премию гражданину Грузии или подарки от лица субъекта выборов.

Отметим, первый тур президентских выборов в соседней стране состоялся 28 октября. Второй тур состоится 28 ноября. Во втором туре выборов борьба будет вестись между поддерживаемым правящей партией независимым кандидатом Саломе Зурабишвили и кандидатом от партии "Единого национального движения" Григолом Вашадзе.