Правительство Грузии сократит административные расходы из-за падения курса лари

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что в рамках политики "затягивания поясов", к которой правительство решило перейти из-за падения курса лари, предусматривается сократить административные расходы приблизительно на 12%.

""Затягивание поясов" - первый адекватный шаг, когда видишь, как пострадало население в результате изменения обменного курса лари", - заявил Квирикашвили в эфире передачи "Квирис имеди" ("Неделя надежды") телеканала "Имеди".

По мнению Квирикашвили, в сложившейся ситуации правительство обязано сократить административные расходы.

На следующей неделе министерство представит детальный план сокращений. Ожидается, что их объем будет равен девальвации лари - 12%.

Кроме того, в министерстве экономики и устойчивого развития собираются активизировать процесс приватизации. В качестве примера Квирикашвили привел несколько объектов, в том числе теплоэлектростанцию, строительство которой завершает в Гардабани (Восточная Грузия) государственный "Партнерский фонд".

На следующей неделе представители ведомства встретятся с миссией Международного валютного фонда. В ходе встреч они должны согласовать уровень бюджетного дефицита и рассмотреть возможности привлечения дополнительных кредитов от международных финансовых институтов для осуществления в стране инфраструктурных проектов, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.