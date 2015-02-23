Правительство Грузии пересмотрит прогноз по росту экономики страны

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Грузии намерено пересмотреть 5-процентный прогноз по экономическому росту страны и сократить расходы из-за ухудшения экономической ситуации, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ.

В начале февраля Гарибашвили заявил, что власти страны планируют значительный экономический рост в 2015 году. Правительство Грузии прогнозировало рост экономики в 5%. При этом президент Нацбанка Грузии Георгий Кадагидзе в конце января из-за обесценивания курса национальной валюты (лари) поставил под сомнение такой прогноз.

"Мы собираемся пересмотреть показатель экономического роста. Например, Азербайджан объявил, что их экономический рост составит 1,5%, Армении и Молдовы — 0%, в Европе — 1%, максимум 2%, и мы, конечно же, не можем быть исключением. Нами был запланирован 5-процентный рост, но в этой ситуации нам придется это пересмотреть. Активную коммуникацию с общественностью начнем в ближайшие дни", — заявил премьер.

По словам премьера, падение курса лари оказало негативное влияние на экономическое положение граждан и финансовые результаты компаний, и правительство готово "затянуть пояса". "Нам, наверно, придется также сократить административные растраты. Надо пересмотреть все, чтобы максимально целенаправленно и рационально тратить наш бюджет", — сказал он.

Курс лари по отношению к доллару начал активно понижаться с 20 ноября прошлого года, а за последние несколько дней курс лари упал на 20 процентных пунктов. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 февраля в размере 2,1771 GEL/$1.