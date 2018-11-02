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    Правительство Грузии отзовет из парламента законопроект в связи с марихуаной

    Тбилиси. 2 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Грузии отзовет из парламента законопроект, подразумевающий культивацию марихуаны для медицинского и косметического назначения.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом спикер парламента Грузии Иракли Кобахидзе заявил  сегодня после встречи с патриархом Илией II.

    Он сказал, что отзыв законопроекта из законодательного органа связано с отношением общества к этому вопросу.

    Отметим, что на встрече с Илией II участвовал министр внутренних дел Грузии Георгий Гахариа.

    В начале прошлого месяца парламент Грузии отложил обсуждение этого законопроекта на два месяца. Против подготовленного правительством законопроекта выразили резкий протест грузинский патриархат и большинство религиозных общин.

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