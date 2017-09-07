Правительство Армении выставило на продажу бронированный Mercedes Левона Тер-Петросяна

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Армении решило выставить на продажу бронированный автомобиль первого президента Армении Левона Тер-Петросяна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, согласно решению правительства, автомобиль Mercedes-Benz 500, произведенный в 1982 году, будет продан за 17 миллионов драмов ( около 34,5 тысяч долларов США).

Аукцион по продаже бронированного автомобиля, который обслуживал Тер-Петросяна, когда тот занимал президентскую должность, будет организован в течение трех месяцев.

Напомним, Левон Тер-Петросян являлся президентом Армении с 11 ноября 1991 года по 3 февраля 1998 года.