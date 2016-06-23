Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Правительство Армении намерено продать 383 служебных автомобиля.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на заседании 23 июня было принято решение забрать обратно и закрепить за Управлением государственного имущества 383 транспортных средства для их дальнейшей продажи.

Предусматривается, что продажа этих транспортных средств значительно пополнит госбюджет страны.

На продажу выставлены 27 автомобилей Комитета государственных доходов, 26 автомобилей министерства труда и социальных вопросов, 9 транспортных средства минсельхоза, 4 автомобиля министерства транспорта и т.д.