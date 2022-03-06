Prada приостановила продажи в России

Итальянский дом моды Prada приостановил розничные операции в России в связи с событиями на Украине.

Итальянский дом моды Prada приостановил розничные операции в России в связи с событиями на Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на заявление компании.

В Prada обеспокоены судьбами "коллег и их семей, затронутых трагедией на Украине", модный дом "продолжит следить за развитием событий", отмечается в заявлении.

Несколько крупных иностранных компаний уже приостановил свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. В частности, группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в РФ. AFP также отметило о закрытии бутиков и торговых точек брендов, входящих в состав группы LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), а также компаний Hermes и Chanel.