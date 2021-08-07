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Пожары в турецкой Анталье почти потушены

Пожары в турецкой Анталье почти потушены Лесные пожары потушены в турецкой провинции Анталье, однако стихийное бедствие продолжается в районе Ибради.
В регионе
7 августа 2021 г. 01:45
Пожары в турецкой Анталье почти потушены

Лесные пожары потушены в турецкой провинции Анталье, однако стихийное бедствие продолжается в районе Ибради.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"За исключением района Ибради, пожары в Анталье были потушены", - сказал Чавушоглу.

Отмечается, что пожары могут продолжиться: на следующей неделе температура воздуха на юге Турции может прогреться до 50 градусов Цельсия в тени. Однако эксперты считают, что на выходных в Турции могут пройти дожди, что может привести к улучшению ситуации.

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Версия на азербайджанском языке İbradi istisna olmaqla Antalyanın hər yerində yanğınlar söndürülüb

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