О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пожарным в Турции удалось локализовать 196 из 208 очагов лесных пожаров

Пожарным в Турции удалось локализовать 196 из 208 очагов лесных пожаров Турецкие пожарные и специалисты профильных служб взяли под контроль 196 из 208 очагов лесных пожаров, которые бушуют в стране с прошлой недели.
В регионе
6 августа 2021 г. 13:17
Пожарным в Турции удалось локализовать 196 из 208 очагов лесных пожаров

Турецкие пожарные и специалисты профильных служб взяли под контроль 196 из 208 очагов лесных пожаров, которые бушуют в стране с прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации президента Турции.

На данный момент пожары все еще продолжаются, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла. Однако, по утверждениям властей, в настоящее время опасности для жилых районов и туристических объектов уже нет. Выгорели тысячи гектаров леса.

Мощные лесные пожары начались в Турции 29 июля. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла. Сообщалось об эвакуации двух отелей, а также нескольких сотен жилых домов в прибрежной зоне. Пожарные до сих пор пытаются справиться с бедствием в ряде районов, но опасности для населенных пунктов уже практически нет.

Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 6 тыс. человек
Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 6 тыс. человек
6 августа 2021 г. 11:04
В Турции автобус столкнулся с большегрузом, 9 человек погибли
ФотоВ Турции автобус столкнулся с большегрузом, 9 человек погибли
6 августа 2021 г. 09:23
Прибывающие в РФ иностранные граждане будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии
Прибывающие в РФ иностранные граждане будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии
5 августа 2021 г. 20:34
Президент Ирана: Тегеран не намерен создавать ядерное оружие
Президент Ирана: Тегеран не намерен создавать ядерное оружие
5 августа 2021 г. 19:40
Имена министров правительства Раиси объявят до конца недели
Имена министров правительства Раиси объявят до конца недели
5 августа 2021 г. 18:30
Раиси официально стал восьмым президентом Ирана
Раиси официально стал восьмым президентом Ирана
5 августа 2021 г. 17:06
Пять торговых судов сгорели в результате пожара в порту Ганаве в Иране
Пять торговых судов сгорели в результате пожара в порту Ганаве в Иране
5 августа 2021 г. 15:31
В Грузии выявлено около 10 случаев заражения штаммом дельта плюс
В Грузии выявлено около 10 случаев заражения штаммом "дельта плюс"
5 августа 2021 г. 15:04
Туркменистан и Таджикистан подписали более 20 документов
Туркменистан и Таджикистан подписали более 20 документов
5 августа 2021 г. 11:19
В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек
В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек
5 августа 2021 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi