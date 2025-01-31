Пожарный поезд привлекли к тушению хостела на северо-западе Москвы

Пожарный поезд привлечен к тушению возгорания административного здания, где произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м.

Пожарный поезд привлечен к тушению возгорания административного здания, где произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.

"Для помощи в тушении пожара в помещениях, расположенных в районе Тушино, привлечен пожарный поезд. В его составе цистерны со 150 тоннами воды и 4 тонны пенообразователя", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Сходненском тупике произошел пожар в здании бывшего завода, сейчас там расположен хостел. Более 300 человек эвакуированы, еще 60 человек спасены.