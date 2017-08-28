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    Пожарные и спасатели из Азербайджана покидают Боржомское ущелье

    Тушение пожара длилось неделю

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Пожарные и спасатели из Азербайджана покидают Боржомское ущелье, где оказывали помощь грузинским властям в ликвидации крупного пожара в течение недели, сообщает Report со ссылкой на телеканал "Рустави-2",

    "Спецтехника и живая сила покидают Боржомское ущелье. Территорию уже покинули спасательно-пожарные бригады из Армении, турецкие авиационные бригады. Вскоре Грузию также покинут азербайджанский и белорусский вертолеты", - сообщается в эфире телекомпании.

    Напомним, крупный пожар в лесу около курортного Боржоми возник 20 августа. Сначала огонь смогли локализовать, однако из-за сильного ветра периодически появлялись новые очаги возгорания. В тушении главных очагов пожара в Боржомском лесу участвовали 1,5 тыс. пожарных и спасателей, вертолеты и самолет для помощи в борьбе с огнем направили Азербайджан, Турция  и Беларусь, готовность оказать помощь выразили Россия, США и страны ЕС.

    Президент и премьер-министр Грузии выразили свою признательность и благодарность азербайджанским спасателям в тушении пожаров.

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