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Пожар в турецком порту Искендерун все еще не удалось потушить

Пожар в турецком порту Искендерун все еще не удалось потушить Сильный пожар в турецком порту Искендерун, который начался вчера после землетрясения, не удается потушить до сих пор.
В регионе
7 февраля 2023 г. 10:34
Пожар в турецком порту Искендерун все еще не удалось потушить

Сильный пожар в турецком порту Искендерун, который начался вчера после землетрясения, не удается потушить до сих пор.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что выросла площадь пожара, и к тушению пожара привлекли корабль береговой охраны. В порту находятся десятки контейнеров.

Отметим, что данный порт вчера приостановил работу из-за повреждений в результате землетрясения. Один из грузовых контейнеров в порту перевернулся и загорелся. Пламя быстро распространилось среди сотен контейнеров.

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Версия на английском языке Fire in Turkish port of Iskenderun still raging

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