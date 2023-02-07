Пожар в турецком порту Искендерун все еще не удалось потушить

Сильный пожар в турецком порту Искендерун, который начался вчера после землетрясения, не удается потушить до сих пор.
Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что выросла площадь пожара, и к тушению пожара привлекли корабль береговой охраны. В порту находятся десятки контейнеров.
Отметим, что данный порт вчера приостановил работу из-за повреждений в результате землетрясения. Один из грузовых контейнеров в порту перевернулся и загорелся. Пламя быстро распространилось среди сотен контейнеров.