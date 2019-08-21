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Пожар в предместьях Еревана охватил 1,8 тысяч га

Пожар в предместьях Еревана охватил 1,8 тысяч га
​Площадь пожара у подножия горы Араилер близ Еревана увеличилась более чем 10 раз

Площадь пожара у подножия горы Араилер близ Еревана увеличилась более чем 10 раз – со 150 до 1,8 тысячи гектаров, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Пожар у Араилера (в 35 километрах от Еревана - ред.) охватил две области Армении – в Котайкской области горит 1,3 тысячи гектаров, в Арагацотнской – 500 гектаров", - говорится в сообщении МЧС страны.

Отмечается, что этой ночью пожар удалось локализовать, однако утром были обнаружены новые очаги возгорания.

По данным МЧС, "на месте работают шесть оперативных групп областного спасательного управления, семь пожарно-спасательных расчетов, два отряда Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения". К работам по тушению пожара привлечены 82 спасателя, 18 сотрудников лесного хозяйства и около 100 местных жителей.

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