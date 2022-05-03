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Пожар в подмосковных Мытищах, 3 человека погибли, 16 отравились угарным газом

Пожар в подмосковных Мытищах, 3 человека погибли, 16 отравились угарным газом В подмосковных Мытищах загорелся девятиэтажный дом, есть погибшие и раненые.
В регионе
3 мая 2022 г. 18:53
Пожар в подмосковных Мытищах, 3 человека погибли, 16 отравились угарным газом

В подмосковных Мытищах загорелся девятиэтажный дом, есть погибшие и раненые.

Как передает Report, об этом сообщил Telegram-канал губернатора Подмосковья Андрей Воробьев.

"Большой пожар в Мытищах. Сейчас идет локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые - в том числе с тяжелыми травмами", - написал он.

По информации областного правительства, три человека погибли, 16 отравились угарным газом. У одного человека тяжелые травмы.

Пожар локализовали в 16:30 (17:30 - бакинское время).

"Людей пришлось эвакуировать - задача главы сейчас разместить их с комфортом, накормить, оказать психологическую поддержку и помочь с документами, если это необходимо", - добавил Воробьев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyada yaşayış binasında yanğın zamanı 3 nəfər ölüb, 16 nəfər zəhərlənib

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