Пожар в подмосковных Мытищах, 3 человека погибли, 16 отравились угарным газом

В подмосковных Мытищах загорелся девятиэтажный дом, есть погибшие и раненые.

В подмосковных Мытищах загорелся девятиэтажный дом, есть погибшие и раненые.

Как передает Report, об этом сообщил Telegram-канал губернатора Подмосковья Андрей Воробьев.

"Большой пожар в Мытищах. Сейчас идет локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые - в том числе с тяжелыми травмами", - написал он.

По информации областного правительства, три человека погибли, 16 отравились угарным газом. У одного человека тяжелые травмы.

Пожар локализовали в 16:30 (17:30 - бакинское время).

"Людей пришлось эвакуировать - задача главы сейчас разместить их с комфортом, накормить, оказать психологическую поддержку и помочь с документами, если это необходимо", - добавил Воробьев.