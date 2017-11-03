Пожар в отделе личных коллекций ГМИИ им. Пушкина ликвидирован - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Возгорание в отделе личных коллекций ГМИИ им. А.С.Пушкина ликвидировано.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

"В 16:01 мск объявлена ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства. На месте происшествия работают более 10 пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет, эвакуированы более 30 человек.

***16:33

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Кровля музея личных коллекций ГМИИ им. А.С.Пушкина горит в центре Москвы, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"На улице Волхонка, дом 10, где находится отдел личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, загорелась кровля. Идет густой черный дым", - сообщили в экстренных службах. Проводится эвакуация.

В экстренных службах пояснили, что горящее двухэтажное здание находится рядом с основным зданием ГМИИ им. Пушкина. На месте происшествия работают 10 пожарно-спасательных подразделений. Данных о пострадавших не поступало.