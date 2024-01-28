Пожар в московском Театре сатиры потушен

Пожар в Театре сатиры в Москве ликвидировали.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС.
"Принятыми мерами возгорание полностью ликвидировано", — говорится в заявлении.
МЧС пока не информировало о причинах пожара.
Ранее сегодня российские СМИ сообщили о пожаре в знаменитом Театре сатиры в Москве.
Из здания были эвакуированы 50 человек. В МЧС заявили, что огонь в театре распространился по деревянным конструкциям, из-за чего пришлось нарастить силы и средства для тушения.