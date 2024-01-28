Пожар в московском Театре сатиры потушен

Пожар в Театре сатиры в Москве ликвидировали.

Пожар в Театре сатиры в Москве ликвидировали.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС.

"Принятыми мерами возгорание полностью ликвидировано", — говорится в заявлении.

МЧС пока не информировало о причинах пожара.

Ранее сегодня российские СМИ сообщили о пожаре в знаменитом Театре сатиры в Москве.

Из здания были эвакуированы 50 человек. В МЧС заявили, что огонь в театре распространился по деревянным конструкциям, из-за чего пришлось нарастить силы и средства для тушения.