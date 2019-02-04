Пожар в космическом центре Ирана, 3 погибших

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В результате пожара в Центре космических исследований Ирана в Тегеране погибли три ученых, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.
Как заявил министр информационных и телекоммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми, причины пожара пока не установлены.
По словам Джахроми, пожар произошел во время праздничного мероприятия, посвященного годовщине исламской революции.
Министр не сообщил о времени возникновения пожара и личности погибших.
Иран 15 января запустил в космос спутник "Паям", однако запуск оказался неудачным. Ранее Джахроми сообщил, что Иран готовится запустить новый спутник отечественного производства для гражданских целей.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости