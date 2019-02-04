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    Пожар в космическом центре Ирана, 3 погибших

    © Anadolu

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В результате пожара в Центре космических исследований Ирана в Тегеране погибли три ученых,  сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

    Как заявил  министр информационных и телекоммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми, причины пожара пока не установлены.

    По словам Джахроми, пожар произошел во время праздничного мероприятия, посвященного годовщине исламской революции.

    Министр не сообщил о времени возникновения пожара и личности погибших.

    Иран 15 января запустил в космос спутник "Паям", однако запуск оказался неудачным. Ранее Джахроми сообщил, что Иран готовится запустить новый спутник отечественного производства для гражданских целей.

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