Пожар в космическом центре Ирана, 3 погибших

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В результате пожара в Центре космических исследований Ирана в Тегеране погибли три ученых, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Как заявил министр информационных и телекоммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми, причины пожара пока не установлены.

По словам Джахроми, пожар произошел во время праздничного мероприятия, посвященного годовщине исламской революции.

Министр не сообщил о времени возникновения пожара и личности погибших.

Иран 15 января запустил в космос спутник "Паям", однако запуск оказался неудачным. Ранее Джахроми сообщил, что Иран готовится запустить новый спутник отечественного производства для гражданских целей.