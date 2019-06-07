Пожар в "Китайском рынке" ликвидирован - ОБНОВЛЕНО

Пожар в самом крупном рынке в пригороде Тбилиси - Лило ликвидирован.

Как передает местное бюро Report, сгорело несколько тысяч квадратных метров площади так называемом "Китайском рынке". Владельцы магазинов на территории рынка пытаются спасти свой товар.

В результате пожара люди не пострадали. Проводятся работы по ликвидации пожара. Опасности распространения огня нет.

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В грузинском городе Лило на окраине Тбилиси загорелся крупный рынок. Как передает местное бюро Report, пожар возник на рынке под названием "Китайский рынок".

Локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад. Пока не известно, какую площадь охватил огонь. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.