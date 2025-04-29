Пожар в иранском порту Шахид-Раджаи взяли под контроль

Пожар в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббасе взят под контроль.

Пожар в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббасе взят под контроль.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства России в Иране.

"Пламя взято под контроль, режим ЧС с национального понижен до регионального. Можно сказать, что дело идет к финишу. Будем надеяться, что так оно и будет, без неприятных сюрпризов", - сказано в сообщении.

Мощный взрыв в порту прогремел 26 апреля. МЧС РФ отправил два самолета Бе-200ЧС и Ил-76, которые оказывали помощь в ликвидации последствия пожара.

Отметим, что в результате пожара по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1 200 пострадали. МВД Ирана заявило, что к происшествию привела халатность.