Пожар в Боржомском районе Грузии локализован

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Два грузинских, два турецких и один азербайджанский вертолеты сегодня приступили к ликвидации лесного пожара у курортного поселка Цагвери в Боржомском районе, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Отмечается, что возгоранию лесного массива, начавшегося днем 22 сентября, могло послужить браконьерство. На данный момент огонь уже уничтожил более четырех гектаров лесного массива.

В тушении пожара задействованы 250 пожарных-спасателей, а также 300 сотрудников департамента по особым делам МВД Грузии и сотрудники Национального лесного агентства. Вместе с живой силой мобилизована специальная техника - 18 пожарных машин и до 20 единиц техники с высокой проходимостью.

Как заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе, на данный момент очагов огня нет и пожар взят под контроль.

"Очень надеемся, что после полудня перейдем к локализации, а затем начнутся работы по ликвидации. На данном этапе нет необходимости в большем количестве дорожной инфраструктуры. Техника и живая сила подошли ко всем очагам. Нет проблемы и с подачей воды. Исходя из этого, ситуация гораздо лучше вчерашней", - заявил З. Алавидзе.