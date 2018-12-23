Пожар на шахте в Соликамске потушен

https://report.az/storage/news/0ed18908018e352dd98f6d1c1b448d56/6d89a680-4685-4942-bb75-c1e0d5d02b6a_292.jpg
Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Спасательные подразделения ликвидировали все очаги возгорания в стволе шахты в Соликамске, в которой погибли девять горняков.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает оперативный штаб на месте ЧП.
Ранее спасательная группа нашла тела девяти погибших в результате задымления в шахте ПАО «Уралкалий» в городе Соликамске Пермского края.
ЧП произошло 22 декабря на глубине 363 метра. Спасатели смогли попасть в шахту только с седьмой попытки.
News DepartmentАвтор новости