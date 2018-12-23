Пожар на шахте в Соликамске потушен

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Спасательные подразделения ликвидировали все очаги возгорания в стволе шахты в Соликамске, в которой погибли девять горняков.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает оперативный штаб на месте ЧП.

Ранее спасательная группа нашла тела девяти погибших в результате задымления в шахте ПАО «Уралкалий» в городе Соликамске Пермского края.

ЧП произошло 22 декабря на глубине 363 метра. Спасатели смогли попасть в шахту только с седьмой попытки.