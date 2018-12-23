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    Пожар на шахте в Соликамске потушен

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Спасательные подразделения ликвидировали все очаги возгорания в стволе шахты в Соликамске, в которой погибли девять горняков.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает оперативный штаб на месте ЧП.

    Ранее спасательная группа нашла тела девяти погибших в результате задымления в шахте ПАО «Уралкалий» в городе Соликамске Пермского края.

    ЧП произошло 22 декабря на глубине 363 метра. Спасатели смогли попасть в шахту только с седьмой попытки. 

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