Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие удара с вертолетов ВС Украины

Пожар на нефтебазе в пятницу в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, которые зашли на территорию России.

Пожар на нефтебазе в пятницу в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, которые зашли на территорию России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", - написал Гладков.

В 06:51 (бакинское время) поступила информация о пожаре в Белгороде на улице Константина Заслонова, 90, АО "Белгороднефтепродукт". Пожар охватил резервуары с топливом на нефтебазе, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, пострадали два работника, им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает. Из-за возгорания расселяют жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.