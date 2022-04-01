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Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие удара с вертолетов ВС Украины

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие удара с вертолетов ВС Украины Пожар на нефтебазе в пятницу в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, которые зашли на территорию России.
В регионе
1 апреля 2022 г. 08:51
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие удара с вертолетов ВС Украины

Пожар на нефтебазе в пятницу в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, которые зашли на территорию России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", - написал Гладков.

В 06:51 (бакинское время) поступила информация о пожаре в Белгороде на улице Константина Заслонова, 90, АО "Белгороднефтепродукт". Пожар охватил резервуары с топливом на нефтебазе, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, пострадали два работника, им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает. Из-за возгорания расселяют жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynaya məxsus helikopterlər Rusiya ərazisindəki neft bazasını atəşə tutub

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