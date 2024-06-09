Пожар на АЗС в пригороде Еревана потушили спустя два дня

Пожар, вспыхнувший 6 июня на автозаправочной станции в городе Абовян под Ереваном, потушили спустя два дня.

Пожар, вспыхнувший 6 июня на автозаправочной станции в городе Абовян под Ереваном, потушили спустя два дня.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в спасательной службе МВД Армении.

Один боевой расчет пожарно-спасательного отряда заступил на дежурство на месте.

Напомним, что мощный взрыв произошел вечером 6 июня на АЗС в городе Абовян на трассе Ереван-Севан. Сообщалось, что после взрыва цистерн с жидким газом последовал сильный пожар.

В результате инцидента пострадали семь человек. В Минздраве Армении отметили, что двое пострадавших в тяжелом состоянии помещены в реанимационное отделение, состояние четверых госпитализированных оценивается как стабильное, а одного человека после оказания медпомощи выписали домой.