Появились детали кражи $590 тыс. из здания Следкома Армении

Фигурант нашумевшего дела о хищении $590 тыс. из здания Следственного комитета Армении, Эдгар Григорян, также проходит в качестве обвиняемого по другому резонансному делу – о штурме здания правительства в ноябре 2020-го.

Фигурант нашумевшего дела о хищении $590 тыс. из здания Следственного комитета Армении, Эдгар Григорян, также проходит в качестве обвиняемого по другому резонансному делу – о штурме здания правительства в ноябре 2020-го.

Как передает Report , об этом говорится в репортаже Общественного телевидения Армении.

Григорян, как сообщили телеканалу в Антикоррупционном комитете, был исполнителем кражи, а организовал ее начальник 5-го управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды СК Гор Тадевосян.

22 мая стало известно, что неизвестный с фальшивым удостоверением следователя проник в здание Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды и похитил оттуда указанную сумму. В здание он вошел в 16:30 и провел там всю ночь. Для этого Тадевосян передал ему копию пропуска, а также ключи от комнаты и сейфа с деньгами.

Григорян в целях подготовки к ограблению дважды побывал в здании — 16 и 20 мая. В день ограбления на нем были медицинская маска и очки, его не узнали даже соседи. Проходя перед камерами, Григорян закрывал лицо рукой.

Отмечается, что основная часть украденной суммы — $578,8 тыс. — обнаружена. И Тадевосян, и Григорян уже дали признательные показания.