Появилась информация об отставке патриарха Грузии

Заседание Священного Синода созвано по указанию Илии II

Ассоциация религиозных экспертов Грузии распространила информацию о том, что католикос-патриарх Илия II будет отправлен в отставку.

Как сообщает грузинское бюро Report, организация заявила, что этот вопрос будет обсуждаться 11 февраля на заседании Священного Синода.

В ассоциации утверждают, что на заседании планируется отстранить Илью II от престола путем определенных компромиссов или шантажа.

Глава службы по связям с общественностью Грузинского патриархата протоиерей Андриа Джагмаидзе прокомментировал информацию. Он попросил журналистов не задавать вопросов, связанных с этими выдумками.

Заседание Священного Синода созвано по указанию Илии II. О вопросах, которые будут обсуждаться на заседании, не сообщается.