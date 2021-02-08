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Появилась информация об отставке патриарха Грузии 

Появилась информация об отставке патриарха Грузии  Заседание Священного Синода созвано по указанию Илии II
В регионе
8 февраля 2021 г. 12:39
Появилась информация об отставке патриарха Грузии 
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Ассоциация религиозных экспертов Грузии распространила информацию о том, что католикос-патриарх Илия II будет отправлен в отставку.

Как сообщает грузинское бюро Report, организация заявила, что этот вопрос будет обсуждаться 11 февраля на заседании Священного Синода.

В ассоциации утверждают, что на заседании планируется отстранить Илью II от престола путем определенных компромиссов или шантажа.

Глава службы по связям с общественностью Грузинского патриархата протоиерей Андриа Джагмаидзе прокомментировал информацию. Он попросил журналистов не задавать вопросов, связанных с этими выдумками.

Заседание Священного Синода созвано по указанию Илии II. О вопросах, которые будут обсуждаться на заседании, не сообщается.

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Версия на английском языке Resignation of Georgian patriarch to be discussed
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan patriarxının istefası barədə məlumat yayılıb  

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