Повторные выборы проходят на четырех избирательных участках в Грузии

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Повторное голосование началось на четырех избирательных участках в двух районах Грузии – в Зугдидском и Марнеульском, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Повторные выборы проходят по мажоритарной и пропорциональной системе на участках №79 и №108 в селе Джихашкари и №39 в селе Ганмухури Зугдидского избирательного округа и только по мажоритарной на участке №48 в селе Кизиладжло Марнеульского избирательного округа.

Голосовать в Зугдидском избирательном округе может 2 251 избиратель, а в Марнеульском – 1 436.

На места в парламенте по пропорциональной системе претендуют 19 партий и 6 избирательных блоков.

Выборы в парламент Грузии прошли 8 октября. Повторное голосование на четырех участках понадобилось из-за серьезных нарушений.