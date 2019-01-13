Поверенного в делах Польши вызвали в МИД Ирана

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Польши в Тегеране в связи с намеченной на февраль министерской встречей по урегулированию на Ближнем Востоке, которая должна пройти в Варшаве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщило в воскресенье агентство Tasnim, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

По его данным, в субботу глава департамента Восточной Европы МИД Ирана выразил протест польскому правительству из-за сотрудничества Варшавы с Вашингтоном в вопросе проведения международной встречи. "Это враждебный шаг США против Исламской Республики Иран, и Польша, как ожидается, воздержится от проведения с США такой конференции", - приводит агентство слова руководителя департамента.

Как уточняет агентство, польский дипломат, в свою очередь, предоставил иранским властям разъяснение позиции Варшавы, согласно которой встреча не является антииранской, а власти Польши не солидарны со сделанными недавно комментариями американских официальных лиц. Представитель иранского МИД назвал объяснение "недостаточным" и подчеркнул, что польскому правительству необходимо принять незамедлительные меры, в противном случае "Исламская Республика Иран должна будет предпринять ответные действия".

В пятницу в интервью Fox News госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют созвать 13-14 февраля в Польше международную встречу высокого уровня, чтобы выработать механизмы для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, обсудить вопрос об ограничении влияния Ирана в регионе, которое он охарактеризовал как дестабилизирующее.