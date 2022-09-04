Потерявшие жилье при пожарах в Казахстане получат по $2,1 тыс.

Казахстанский Halyk Bank ("Народный банк") выделит по 1 млн тенге (2,1 тыс долларов США) жителям Костанайской области на севере страны, которые лишились жилья из-за природных пожаров.

Казахстанский Halyk Bank ("Народный банк") выделит по 1 млн тенге (2,1 тыс долларов США) жителям Костанайской области на севере страны, которые лишились жилья из-за природных пожаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба финансовой организации.

"Halyk Bank направит денежную помощь жителям сгоревших в Костанайской области домов в размере 1 млн тенге каждой семье. У людей, потерявших дома, будет возможность собраться с силами и направить полученные средства на самое необходимое - аренду жилья, приобретение одежды, питания и товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.

Руководство банка также приняло решение о списании действующих кредитов в Halyk Bank всем владельцам сгоревших домов.

В свою очередь пресс-служба МЧС Казахстана информировала, что в столице республики по инициативе депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших.