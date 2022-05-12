Потери Украины в результате войны уже достигают 600 млрд долларов

С начала войны России против Украины общий ущерб стране достиг 600 миллиардов долларов США.

С начала войны России против Украины общий ущерб стране достиг 600 миллиардов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает "Kyiv School of Economics" .

За два с половиной месяца было уничтожено или повреждено жилье на сумму 31 миллиард долларов США. Больше всего от разрушения жилого фонда пострадали такие города, как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубиное. Только в Мариуполе потери оцениваются в 9,9 млрд, в Харькове - 7,1 млрд долларов США.

Ущерб от разрушения 27 нефтебаз оценивается в 227 миллионов долларов США.

Всего в Украине с 24 февраля повреждены или разрушены не менее 1 000 школ, 508 медицинских учреждений, 562 детских сада, 295 мостов, 156 складов, 102 культовых сооружения, 83 административных здания, 27 нефтебаз и 12 гражданских аэропортов.

Украина теряет 170 миллионов долларов США в день из-за закрытия российских портов.

Суммарные же убытки страны составляют 564-600 млрд долларов США. Этот показатель включает, помимо прямых потерь, и косвенные - такие как снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.