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Потасовка на заседании мэрии Еревана потребовала вмешательства "красных беретов"

Потасовка на заседании мэрии Еревана потребовала вмешательства "красных беретов" На внеочередном заседании Совета старейшин Еревана обсуждение вопроса о тарифах на общественном транспорте переросло в напряженную перепалку и потасовку между членами Совета.
В регионе
31 января 2025 г. 12:42
Потасовка на заседании мэрии Еревана потребовала вмешательства красных беретов

На внеочередном заседании Совета старейшин Еревана обсуждение вопроса о тарифах на общественном транспорте переросло в напряженную перепалку и потасовку между членами Совета.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Инцидент произошел во время перерыва, объявленного в ходе не менее бурного заседания с участием мэра Тиграна Авиняна. Между представителями фракции "Гражданский договор" и оппозицией вспыхнула перебранка, перешедшая в потасовку. Ситуация в зале вышла из-под контроля. Мэр потребовал удалить из зала заседаний члена Совета Самвела Акопяна, но тот отказался покинуть помещение. Затем в зал вошли полицейские, т.н. "красные береты". Они сначала попытались успокоить присутствующих, но потом начали силой выводить членов Совета старейшин из зала, что еще больше накалило обстановку.

В повестку сегодняшнего заседания был внесен проект решения, по которому с 1 февраля 2025 года жители и гости столицы будут платить по единому тарифу – 150 драмов, он будет действовать до 1 января 2026 года. Кроме того, срок действия уже приобретенных других тарифов с безлимитными поездками будет увеличен на 1 месяц.

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