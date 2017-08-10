Поступок победившей в конкурсе этнической армянки вызвал недовольство в Кыргызстане

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Поступок гражданки Кыргызстана, этнической армянки, победительницы конкурса красоты World Next Top Model 2017 Сусанны Егорян вызвал недовольство жителей страны.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, ее поступок обсуждался в соцсети.

Согласно информации, специалист Государственного комитета информационных технологий и связи КР Сабыр Кайыков, участвуя в обсуждении в социальной сети Facebook по поводу лишения гражданства Сусанны Егорян, написал в комментариях, что ее надо "не только лишить гражданства, а убить, когда приедет".

В информации говорится, что позже госчиновник Сабыр Кайыков извинился за предложение "убить" Сусанну, но отметил, что лишить ее гражданства Кыргызстана необходимо.

В соцсети ее назвали "предательницей".

По информации, в финале международного конкурса девушка вышла с лентой с надписью "Армения".