О нас

Пострадавшим от землетрясения в Турции семьям окажут финансовую помощь в размере 10 тыс. лир

Пострадавшим от землетрясения в Турции семьям окажут финансовую помощь в размере 10 тыс. лир Пострадавшим от землетрясения в Турции семьям будет оказана финансовая помощь в размере 10 тыс. лир.
В регионе
8 февраля 2023 г. 15:27
Пострадавшим от землетрясения в Турции семьям окажут финансовую помощь в размере 10 тыс. лир

Пострадавшим от землетрясения в Турции семьям будет оказана финансовая помощь в размере 10 тыс. лир.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время выступления в Кахраманмараше.

Глава государства отметил, что имеющиеся в зоне землетрясения трудности будут устранены в ближайшее время: "В регионах, пострадавших от стихийного бедствия, будут выполнены реконструкционные работы. Каждой пострадавшей от землетрясения семье будет оказана помощь в размере 10 тыс. лир".

Эрдоган отметил, что в зоне землетрясения продолжаются поисково-спасательные работы: "В то же время продолжается эвакуация наших граждан. Нельзя допускать провокаций. В этом вопросе представители СМИ должны проявить особую чуткость. Сейчас время быть солидарными".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan vows to resolve difficulties in earthquake region in coming days 
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələdən zərərçəkən ailələrə 10 min lirə maliyyə yardımı göstəriləcək

Экслюзивные новости

Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ
Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ
8 февраля 2023 г. 13:48
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
7 февраля 2023 г. 17:13
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
7 февраля 2023 г. 14:10
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
6 февраля 2023 г. 16:46
Посол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
ФотоПосол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
6 февраля 2023 г. 15:54
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
6 февраля 2023 г. 14:29
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
6 февраля 2023 г. 13:49
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений
6 февраля 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi