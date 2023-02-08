Пострадавшим от землетрясения в Турции семьям окажут финансовую помощь в размере 10 тыс. лир

Пострадавшим от землетрясения в Турции семьям будет оказана финансовая помощь в размере 10 тыс. лир.

Пострадавшим от землетрясения в Турции семьям будет оказана финансовая помощь в размере 10 тыс. лир.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время выступления в Кахраманмараше.

Глава государства отметил, что имеющиеся в зоне землетрясения трудности будут устранены в ближайшее время: "В регионах, пострадавших от стихийного бедствия, будут выполнены реконструкционные работы. Каждой пострадавшей от землетрясения семье будет оказана помощь в размере 10 тыс. лир".

Эрдоган отметил, что в зоне землетрясения продолжаются поисково-спасательные работы: "В то же время продолжается эвакуация наших граждан. Нельзя допускать провокаций. В этом вопросе представители СМИ должны проявить особую чуткость. Сейчас время быть солидарными".