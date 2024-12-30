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Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек

Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек Граждане Кыргызстана, пострадавшие в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", доставлены в Бишкек.
В регионе
30 декабря 2024 г. 08:14
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек

Граждане Кыргызстана, пострадавшие в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", доставлены в Бишкек.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Самолет с тремя гражданами Кыргызстана, пострадавшими в авиакатастрофе в городе Актау Казахстана, благополучно приземлился в Международном аэропорту "Манас" в Бишкеке в 02:52 ночи 30 декабря", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Согласно информации, пострадавшие уже доставлены в Национальный госпиталь и находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, полностью потерял управление и был направлен в сторону Актау, и только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку.

Позднее глава РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским лидером принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.

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Версия на азербайджанском языке Aktaudakı təyyarə qəzasında yaralanan Qırğızıstan vətəndaşları Bişkəkə gətirilib

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