Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане подали иск против городских властей

Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане подали иск против городских властей и двух подрядчиков, обвинив их в неспособности обеспечить безопасность пешеходов в случае угрозы наезда автомобиля на толпу.

Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане подали иск против городских властей и двух подрядчиков, обвинив их в неспособности обеспечить безопасность пешеходов в случае угрозы наезда автомобиля на толпу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

"Шесть пострадавших и отец человека, погибшего в результате наезда грузовика на Новый год, подали в четверг иск против администрации Нового Орлеана и двух подрядчиков, утверждая, что они не смогли защитить гуляющих", - сообщило агентство.

Согласно иску, несмотря на то, что власти Нового Орлеана ранее инвестировали $40 млн в проекты по повышению общественной безопасности и приобрели специальные столбы, препятствующие движению автомобилей, на Бурбон-стрит, где произошел теракт, были отмечены проблемы с безопасностью.

Отметим, что 1 января в Новом Орлеане грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем.