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Постпреды стран СНГ при ОБСЕ выступили с заявлением, осуждающим героизацию нацизма

Постпреды стран СНГ при ОБСЕ выступили с заявлением, осуждающим героизацию нацизма Постоянные представители стран СНГ при ОБСЕ, в том числе Азербайджана, выступили с заявлением, осуждающим героизацию нацистского движения и неонацизма, сообщает Report.
В регионе
23 июня 2021 г. 12:05
Постпреды стран СНГ при ОБСЕ выступили с заявлением, осуждающим героизацию нацизма

Постоянные представители стран СНГ при ОБСЕ, в том числе Азербайджана, выступили с заявлением, осуждающим героизацию нацистского движения и неонацизма, сообщает Report.

"22 июня 2021 года исполняется 80 лет с того дня, когда гитлеровский Третий рейх вероломно напал на СССР, что стало одной из самых мрачных, но и героических страниц мировой истории... Злодеяния нацистов, включая Холокост, нанесли тяжелейшие раны всем народам Советского Союза и миллионам людей во всем мире. Крупнейшая гуманитарная катастрофа – результат агрессивных устремлений тех, кто был убежден в своем расовом превосходстве, исключительности и праве единолично вершить судьбы других стран и народов”, - говорится в заявлении.

Дипломаты отметили что, сегодня наблюдается циничное стремление предать забвению уроки этой страшной войны, дать искаженные нравственные и правовые оценки ее итогов, уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, поставить под сомнение решения Нюрнбергского трибунала.

“Последовательно и решительно выступаем против любых попыток ревизии событий и итогов Второй мировой войны, обеления нацизма и его пособников оправдания их чудовищных преступлений. Осуждаем героизацию в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС". Считаем это открытым глумлением над миллионами павших на полях сражений против нацизма и фашизма, зверски замученных нацистами в тюрьмах, сожженных и задушенных в концентрационных лагерях. Недопустимо создавать питательную почву для тех, кто пытается насаждать новые человеконенавистнические экстремистские идеологии. Глубоко убеждены, что на подобные явления нельзя закрывать глаза в угоду конъюнктурным интересам, с ними необходимо решительно бороться”, - отмечается в заявлении.

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