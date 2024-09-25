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Постпред Турции при ООН: Необходимо предотвратить появление нового геополитического фронта

Постпред Турции при ООН: Необходимо предотвратить появление нового геополитического фронта Необходимо во что бы то ни стало предотвратить появление нового геополитического фронта, проходящего через Украину и грозящего долгосрочной глобальной конфронтацией.
В регионе
25 сентября 2024 г. 08:39
Постпред Турции при ООН: Необходимо предотвратить появление нового геополитического фронта

Необходимо во что бы то ни стало предотвратить появление нового геополитического фронта, проходящего через Украину и грозящего долгосрочной глобальной конфронтацией.

Как передает Report, об этом заявил постпред Турции при ООН Ахмет Йылдыз, выступая на заседании Совета безопасности организации по Украине.

"Прежде всего мы должны во что бы то ни стало предотвратить появление нового геополитического фронта, проходящего через территорию Украины, который спровоцирует долгосрочную глобальную конфронтацию. Важно побудить обе стороны конфликта возродить дипломатический трек, несмотря на текущие обстоятельства. К сожалению, конфликт продолжается три года, а перспектив его окончания не видно. Кроме того, идет неконтролируемая эскалация", - сказал Йылдыз.

Дипломат отметил, что "эскалация угрожает не только Европе, но и общемировой стабильности".

По его словам, меры, которые до настоящего времени принимало международное сообщество, чтобы остановить конфликт, не принесли пока результатов. СБ ООН, как считает Йылдыз, "может использовать свое влияние, чтобы побудить стороны сесть за стол переговоров".

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