Постпред Сирии при ООН: Более 40 тыс. мирных жителей покинули Восточную Гуту 15 марта

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Более 40 тыс. мирных жителей покинули пригород Дамаска Восточная Гута 15 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он подчеркнул, что сирийское правительство "заботится о жизнях своих граждан и продолжает предпринимать всевозможные меры для их защиты и безопасности".

"Только за вчерашний день, за четверг, 15 марта, более 40 тыс. мирных жителей покинули Восточную Гуту", - сказал дипломат.