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    Постпред Сирии при ООН: Более 40 тыс. мирных жителей покинули Восточную Гуту 15 марта

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Более 40 тыс. мирных жителей покинули пригород Дамаска Восточная Гута 15 марта.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

    Он подчеркнул, что сирийское правительство "заботится о жизнях своих граждан и продолжает предпринимать всевозможные меры для их защиты и безопасности".

    "Только за вчерашний день, за четверг, 15 марта, более 40 тыс. мирных жителей покинули Восточную Гуту", - сказал дипломат.

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