Постпред России при ООН: Запад уже решил позволить Украине бить вглубь РФ

Западные страны с высокой степенью вероятности уже приняли решение разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

Западные страны с высокой степенью вероятности уже приняли решение разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.

"Сегодня с очень высокой степенью вероятности можно сказать, что решение снять ограничения на использование вооружения большой дальности для ударов по России на Западе уже давно принято. А сейчас мы просто наблюдаем финальный этап его легитимизации в глазах общественного мнения в информационном поле", - сказал он.