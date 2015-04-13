Постпред России: ЕС не имеет формальных причин препятствовать "Турецкому потоку"

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Европейская комиссия не имеет формальных причин для того, чтобы воспрепятствовать строительству "Турецкого потока", однако по политическим мотивам заинтересована в сохранении транзита через Украину. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Формальных причин препятствовать "Турецкому потоку" у Еврокомиссии быть не должно. Очевидно, определенным фактором является сугубо политическая заинтересованность в сохранении транзита через Украину", - заявил Чижов на полях конференции Валдайского клуба по европейской энергетической безопасности.

1 декабря 2014 года "Газпром" и турецкая компания Botas подписали меморандум о взаимопонимании по строительству морского газопровода из России в Турцию через Черное море. Мощность газопровода составит 63 млрд. кубометров газа, из которых около 50 млрд. кубометров будет поставляться на новый газовый хаб на турецко-греческой границе.